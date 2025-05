Grzegorz Braun widywany jest w ostatnim czasie w towarzystwie dwóch muskularnych mężczyzn w czarnych garniturach. Jak donosi "Super Express" to prywatni ochroniarze polityka, którzy doświadczenie zdobywali w strukturach Służby Ochrony Państwa.

- To byli funkcjonariusze SOP, znam tych chłopaków - mówił informator dziennika. Ochroniarze towarzyszą kandydatowi na prezydenta podczas wieców wyborczych, odprowadzają go do biura, czekają, gdy Braun robi zakupy w księgarni.