- Polska do tej pory wspierała Ukrainę w dążeniach do członkostwa w NATO, oczywiście w przyszłości, kiedy wojna się zakończy. Tymczasem pan podczas ostatniej debaty zgodził się ze Sławomirem Mentzenem , że Ukraina nigdy do NATO dołączyć nie powinna - zwróciła uwagę kandydatka.

- Uznaję, że do momentu, do którego Ukraina nie zacznie traktować Polski jak partnera, a nie jak junior partnera, jeśli nie zgodzi się na ekshumacje na Wołyniu, jeśli nie zrozumie, że nieuczciwa konkurencja ze strony Ukrainy niszczy polskie przedsiębiorstwa rolne, transportowe, to do tego momentu Ukraina nie może liczyć na moje wsparcie na wejście do UE czy NATO - podkreślił Nawrocki.