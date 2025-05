"Będzie miał trudne zadanie". Zagraniczne media o wyborach w Polsce

"Trzaskowski będzie miał trudne zadanie, aby wygrać 1 czerwca", "walka o to, czy naród pozostanie na proeuropejskiej ścieżce, czy zbliży się do wielbicieli prezydenta USA" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się w zagranicznych mediach po wyborach prezydenckich w Polsce. Portale piszą także o niespodziance, jaką jest niewielka różnica w wynikach Trzaskowskiego i Nawrockiego.