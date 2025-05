Na owej historycznej fotografii polityk, ubrany w tani, przyciasny sweter, machał trzymanym w ręce bananem. Fotografia była na tyle zabawna, że stała się memem i - jak się okazało - ostatnim gwoździem do trumny jego obiecującej kariery politycznej. Skoro zaszkodzić może nawet banan, to tym bardziej można poślizgnąć się na mieszkaniu. Szczególnie - na kawalerce.

W sprawie mieszkania Karola Nawrockiego nie jest najważniejszy stan faktyczny, bo ten jest dość jasny. Kandydat wykupił kawalerkę od innego mężczyzny, umawiając się, że ten będzie mógł w niej mieszkać. Ponieważ jednak pan Jerzy coraz słabiej radził sobie sam, zamieszkał w DPS-ie, gdzie miał zapewnioną bieżącą opiekę. Reszta to detale - pozornie błahe lub trudne do weryfikacji. Ale kluczowy nie jest stan faktyczny, tylko to, co się do kandydata przylepi. A także - czy jego sztab zdoła szybko odpowiedzieć równie celnym pociskiem.