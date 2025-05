Antoni Dudek komentuje doniesienia o Karolu Nawrockim. "Znam taką liczbę plotek"

- Pokaźna część społeczeństwa jednak wierzy, że Karol Nawrocki nie ma elementarnych kwalifikacji moralnych do tego, żeby być kandydatem na prezydenta - ocenił prof. Antoni Dudek na antenie Polsat News. Jak stwierdził, zna "taką liczbę plotek" na temat kandydata wspieranego przez PiS, że "gdyby tylko połowa z nich się potwierdziła, to mielibyśmy kawalerkę do kwadratu".