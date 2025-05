- Rafał Trzaskowski już raz kiedyś nie przyjechał do Końskich, kiedy ja tam byłem - komentował prezydent, nawiązując do odbywającej się w tym samym czasie debacie na rynku w Końskich . Udział w wydarzeniu wziął jedynie popierany przez PiS Karol Nawrocki .

Krzysztof Stanowski wprost zapytał prezydenta, czy mógłby zrobić coś lepiej w kampanii przed pierwszą turą, w której wystartował i zdobył nieco ponad 1 proc. poparcia . - Była to pewna konwencja. W moim przekonaniu pan nie przesadził, natomiast sam fakt wzbudził wiele kontrowersji - przekazał Duda. Jak dodał, doszło do pewnego ośmieszenia ubiegania się o urząd pierwszej osoby w państwie.

- Dlaczego pan jest tym złym człowiekiem i nie obniży cen prądu? - pytał nieco ironicznie Stanowski w nawiązaniu do obietnicy Karola Nawrockiego o obniżeniu cen energii o 30 proc. - Tego typu działanie ze strony prezydenta jest możliwe wtedy, kiedy przygotuje projekt ustawy, a następnie zdoła go przeforsować w parlamencie - odparła głowa państwa.

- Jak chcą się między sobą bić w lesie i zawierają "gentelman agreement" między sobą, że będą to robili na określonych zasadach (...), co innego jest, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że kibice niszczą miasto, demolują sklepy - tłumaczył prezydent. - To nie jest sytuacja, o której można mówić, że komuś tam straszna wina się dzieje - dodał i zadeklarował, że zna Nawrockiego jako dorosłego, "porządnego, poważnego człowieka".