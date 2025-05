Andrzej Duda o przeszłości Karola Nawrockiego. "Każdy miał swoją młodość"

- Każdy z nas miał swoją młodość. U jednego była bardziej, a u innego mniej burzliwa. Wraca się ostatnio do młodości premiera Donalda Tuska i też nie była to mało burzliwa młodość, więc spokojnie - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do przeszłości wspieranego przez PiS kandydata na prezydenta, Karola Nawrockiego.