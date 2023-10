Znasz tego mężczyznę? Natychmiast zgłoś się na policję

Do przestępstwa miało dojść przed południem 22 września w poznańskim parku Tadeusza Kasserna na Osiedlu Bolesława Chrobrego.

Tam do dziewczynki podszedł nieznany jej mężczyzna, który zachował się w stosunku do niej nieobyczajnie - relacjonuje policja.

Następnie podejrzany oddalił się w kierunku bloku 13a na tym samym osiedlu i wsiadł do tramwaju . W porozumieniu z prokuraturą funkcjonariusze udostępnili zdjęcie w mediach oraz zamieścili rysopis przestępcy.

"Jest to mężczyzna w wieku około 40-50 lat , 165-175 cm wzrostu , normalnej budowy ciała, bez widocznych znaków szczególnych. W dniu zdarzenia ubrany był w szary T-shirt z czerwonym napisem 'BANE' na piersi, czarne długie spodnie oraz czarne buty . Na głowie miał ciemną czapkę z daszkiem oraz posiadał ze sobą czarno-niebieski plecak" - opisują policjanci w komunikacie.

Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęć lub nagrania oraz do osób, które mogą posiadać istotne informacje pomocne w doprowadzeniu do ustalenia jego tożsamości o kontakt z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem pod numerem 47 77 146 67, dyżurnym jednostki 47 77 14611/17 lub numerem alarmowym 112.