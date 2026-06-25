Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Trwa akcja służb

W gminie Białośliwie w powiecie pilskim doszło do zderzenia pociągów pasażerskich - potwierdziła Polsat News straż pożarna w Poznaniu. Z informacji służb wynika, że zderzyły się ze sobą pociągi PKP Intercity oraz regionalny. Według wstępnych informacji poszkodowane są dwie osoby.