Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Trwa akcja służb
W gminie Białośliwie w powiecie pilskim doszło do zderzenia pociągów pasażerskich - potwierdziła Polsat News straż pożarna w Poznaniu. Z informacji służb wynika, że zderzyły się ze sobą pociągi PKP Intercity oraz regionalny. Według wstępnych informacji poszkodowane są dwie osoby.
Do zderzenia pociągów doszło po godz. 18 w miejscowości Białośliwie w okolicy stacji kolejowej - przekazał Interii asp. Łukasz Kędziora z komendy w Poznaniu.
Białośliwie: Zderzenie pociągów pasażerskich
Rzecznik PSP w Poznaniu asp. Martin Halasz przekazał Polsat News, że zderzyły się ze sobą pociągi PKP Intercity oraz regionalny. W wyniku zderzenia częściowo wykoleiły się oba składy.
- Wagon pociągu Intercity uległ przechyleniu, też pierwszy człon tego pociągu regionalnego uległ wykolejeniu - mówił na antenie Polsat News wiceminister infrastruktury.
Według wstępnych informacji lekko poszkodowane są dwie osoby.
Więcej informacji wkrótce.