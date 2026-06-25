Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Trwa akcja służb

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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W gminie Białośliwie w powiecie pilskim doszło do zderzenia pociągów pasażerskich - potwierdziła Polsat News straż pożarna w Poznaniu. Z informacji służb wynika, że zderzyły się ze sobą pociągi PKP Intercity oraz regionalny. Według wstępnych informacji poszkodowane są dwie osoby.

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Z ostatniej chwiliinteriaINTERIA.PL

Do zderzenia pociągów doszło po godz. 18 w miejscowości Białośliwie w okolicy stacji kolejowej - przekazał Interii asp. Łukasz Kędziora z komendy w Poznaniu.

Białośliwie: Zderzenie pociągów pasażerskich

Rzecznik PSP w Poznaniu asp. Martin Halasz przekazał Polsat News, że zderzyły się ze sobą pociągi PKP Intercity oraz regionalny. W wyniku zderzenia częściowo wykoleiły się oba składy.

- Wagon pociągu Intercity uległ przechyleniu, też pierwszy człon tego pociągu regionalnego uległ wykolejeniu - mówił na antenie Polsat News wiceminister infrastruktury.

Według wstępnych informacji lekko poszkodowane są dwie osoby.

Więcej informacji wkrótce.

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