Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na poznańskich Jeżycach . Szczegóły zbrodni policja ujawniła jednak dopiero we wtorek.

- Na miejscu, w zamkniętym mieszkaniu, funkcjonariusze znaleźli leżącą na ziemi we krwi 26-letnią kobietę z widocznymi ranami kłutymi na całym ciele - przekazał podkom. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Mężczyzna miał zakaz zbliżania się do ofiary

W dniu, w którym doszło do tragedii 26-letnia ofiara miała udać się na wizytę lekarską z dzieckiem, którego ojcem jest 37-latek. Para najpierw pojechała na spotkanie, po czym udała się do mieszkania mężczyzny, a tam miało dojść do awantury.