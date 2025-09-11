Zaginęło małżeństwo Graf. "Istnieje realne zagrożenie życia"
Policja w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) szuka Krzysztofa i Zuzanny Graf. Małżonkowie od kilkunastu godzin nie dali znaku życia. Funkcjonariusze proszą o pomoc w poszukiwaniach. "Istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków" - zaznaczono.
W środę ostrzeszowska policja opublikowała wiadomość na platformie Facebook.
Tego dnia, po godz. 9, doszło do zaginięcia Krzysztofa i Zuzanny Graf.
Ostrzeszów. Krzysztof i Zuzanna Graf poszukiwani
Policja zdecydowała się na opublikowanie zdjęć poszukiwanych ze względu na "realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków".
W komunikacie nie ujawniono okoliczności zaginięcia Krzysztofa i Zuzanny Graf.
Funkcjonariusze wystąpili z apelem do wszystkich tych, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje w sprawie zaginionych, a w szczególności miejsca ich przebywania.
Z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie można kontaktować się pod numerem telefonu 47 77 57 200, 47 77 57 211 lub 47 77 57 213.
Krzysztof i Zuzanna Graf poszukiwani. "Małżeństwo posiada tatuaże"
W akcję poszukiwawczą włączył się również profil Zaginieni Śladem Nadziei w mediach społecznościowych.
Wskazano na cechę charakterystyczną zaginionych. "Małżeństwo posiada widoczne tatuaże" - podkreślono w komunikacie.
