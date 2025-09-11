Zaginęło małżeństwo Graf. "Istnieje realne zagrożenie życia"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Policja w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) szuka Krzysztofa i Zuzanny Graf. Małżonkowie od kilkunastu godzin nie dali znaku życia. Funkcjonariusze proszą o pomoc w poszukiwaniach. "Istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków" - zaznaczono.

Policja szuka małżeństwa Krzysztofa i Zuzanny Graf
Policja szuka małżeństwa Krzysztofa i Zuzanny GrafReporter/Artur Szczepanski/KPP w Ostrzeszowiemateriał zewnętrzny

W środę ostrzeszowska policja opublikowała wiadomość na platformie Facebook.

Tego dnia, po godz. 9, doszło do zaginięcia Krzysztofa i Zuzanny Graf.

Ostrzeszów. Krzysztof i Zuzanna Graf poszukiwani

Policja zdecydowała się na opublikowanie zdjęć poszukiwanych ze względu na "realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków".

W komunikacie nie ujawniono okoliczności zaginięcia Krzysztofa i Zuzanny Graf.

Funkcjonariusze wystąpili z apelem do wszystkich tych, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje w sprawie zaginionych, a w szczególności miejsca ich przebywania.

Zobacz również:

Turyści wspięli się na krzyż na Giewoncie. Szuka ich policja
Małopolskie

Echa afery po incydencie na Giewoncie. "Obraza uczuć religijnych"

Marta Stępień
Marta Stępień

    Z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie można kontaktować się pod numerem telefonu 47 77 57 200, 47 77 57 211 lub 47 77 57 213.

    Krzysztof i Zuzanna Graf poszukiwani. "Małżeństwo posiada tatuaże"

    W akcję poszukiwawczą włączył się również profil Zaginieni Śladem Nadziei w mediach społecznościowych.

    Wskazano na cechę charakterystyczną zaginionych. "Małżeństwo posiada widoczne tatuaże" - podkreślono w komunikacie.

    11-latek odnaleziony. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt godzin

    Końcem sierpnia informowaliśmy o szczęśliwym odnalezieniu 11-latka, który uciekł z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach. Po blisko dwóch dobach chłopiec został zauważony w centrum przesiadkowym.

    - Został rozpoznany dziś przez kobietę w centrum przesiadkowym, która skojarzyła go ze zdjęciami opublikowanymi w komunikatach. Dzięki jej reakcji i szybkiemu powiadomieniu policji nieletni został odnaleziony, cały i zdrowy - powiedziała nadkomisarz Marzena Szwed z KMP w Gliwicach.

    Zobacz również:

    Jeden z polskich F-16
    Polska

    Ile dronów spadło w Polsce? Jest nowy komunikat resortu

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o zbrojeniach: Nie możemy stracić już żadnego dniaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze