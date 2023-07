Kordian (takim imieniem posługiwał się w mediach społecznościowych) został zastrzelony przez Mikołaja B. Jak ustaliła Interia , motywem działania strzelca była zawiedziona miłość. Do tragedii doszło na oczach 20-latki , z którą Kordian zaręczył się 7 lipca, zaledwie 10 dni temu.

Morderstwo 30-letniego Konrada. "Zawsze pomocny, troskliwy"

Z tekstu dowiadujemy się, że był osobą uśmiechniętą, życzliwą i otwartą , która uwielbiała rozweselać wszystkich wokół. Wszechstronny, zawsze pomocny i troskliwy. "Jego opiekuńczości doświadczaliśmy na co dzień; znał ją każdy, kto odwiedzał filharmonię i miał okazję się z nim zetknąć" - napisano.

Zabójstwo w Poznaniu. Filharmonia Łódzka ogłasza żałobę

"Jego tragiczne odejście było tak nieoczekiwane, że trudno nam uwierzyć w to, co się stało; trudno uwierzyć , że już nigdy nie porozmawiamy z Kordianem, nie będziemy wspólnie pracować ani żartować" - oznajmiono ze smutkiem.

Do tragedii, w której życie stracił młody pracownik filharmonii, doszło w niedzielne popołudnie w jednym z restauracyjnych ogródków przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Napastnik postrzelił śmiertelnie Kordiana, a następnie popełnił samobójstwo - reanimowano go i przetransportowano do szpitala, ale tam zmarł.