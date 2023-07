29-letni mieszkaniec Poznania Mikołaj B. strzelił w niedzielę w centrum miasta z broni palnej do 30-letniego narzeczonego swojej byłej dziewczyny, a następnie oddał strzał do siebie . Obaj mężczyźni zginęli. Jak ustaliła Interia, motywem jego działania była zawiedziona miłość.

- Spełnił wszystkie wymogi: przeszedł kurs, zdał egzamin, przedłożył opinię lekarską i na tej podstawie taką licencję i takie zezwolenia dostał - wyjaśnił Borowiak. Niedługo później mężczyzna kupił pistolet do celów sportowych i karabin do celów kolekcjonerskich. Wiadomo, że był zapisany do klubu strzeleckiego.