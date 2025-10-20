Doszło do ponownego rozpatrzenia przez sąd sprawy Leszka G. Sąd Okręgowy w Poznaniu w poniedziałek skazał oskarżonego o zabójstwo mężczyznę na 13 lat i 6 miesięcy więzienia, 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na osiem lat.

- Zdarzenie nie było wypadkiem drogowym, a było zabójstwem i usiłowaniem zabójstwa, co do dwojga osób pokrzywdzonych - podaje w uzasadnieniu sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Joanna Rucińska.

Sąd wyszedł z założenia, że Leszek G. ten wypadek chciał popełnić i uderzając z dużą siłą, w jadący z naprzeciwka pojazd, musiał się liczyć z tym, że może kogoś pozbawić życia.

Wraca sprawa Leszka G. Zapadł wyrok

Mężczyzna, choć już wcześniej został osądzony przez poznański sąd w tej samej sprawie i otrzymał karę 15 lat pozbawienia wolności oraz odbył cztery lata zasądzonej kary, to wyszedł na wolność.

Jak mówił w poniedziałek, w rozmowie z dziennikarzami prawnik rodziny zamordowanego, "wszyscy byli w szoku, że sprawa wróciła na wokandę".

Stało się tak, ponieważ w składzie orzekającym znalazł się wówczas "neosędzia". Proces, więc musiał zostać powtórzony.

Wyrok w sprawie Leszka G.. Celowo spowodował śmiertelny wypadek

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w czerwcu 2020 r. w miejscowości Bolewice pod Nowym Tomyślem.

Leszek G. uciekając przed policją, kierując samochodem osobowym, umyślnie zjechał na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów jadących z przeciwka, doprowadzając do zderzenia z samochodem, którym jechali Roman M. i Sylwia M.

"Kierowca Roman M. poniósł śmierć na miejscu na skutek doznanych obrażeń wielonarządowych, natomiast pasażerka samochodu Sylwia M. doznała obrażeń w postaci obrzęku mózgu, złamania trzonu mostka, złamania żeber, stłuczenia płuca, złamania obojczyka" - wskazano w akcie oskarżenia.

Leszkowi G. zarzucono także prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz niezatrzymanie pojazdu mimo rozpoczętego za nim pościgu policji.

