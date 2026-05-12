W skrócie Uczestnicy komunijnego przyjęcia w gminie Grodzisk Wielkopolski odkryli, że na parkingu uszkodzono około 40 samochodów.

Policja ustaliła, że dwóch chłopców w wieku dziewięciu i 10 lat mogło zarysować pojazdy kamieniami.

Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego, który zdecyduje o konsekwencjach wobec nieletnich.

Do zdarzenia doszło 10 maja na parkingu przy jednej z restauracji, gdzie odbywały się przyjęcia związane z Pierwszą Komunią Świętą. Na miejscu zaparkowane były dziesiątki samochodów.

"Przy jednym z lokali gastronomicznych, w którym odbywały się uroczystości komunijne, dwóch chłopców uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych samochodach osobowych" - przekazała w nadesłanym Interii komunikacie mł. asp. Katarzyna Wolna z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Jak ustalili funkcjonariusze, za uszkodzeniami mogą stać dwaj chłopcy w wieku dziewięciu i 10 lat. "Dzieci wykorzystały do tego celu kamienie, rysując nimi karoserię pojazdów" - dodała przedstawicielka policji.

Zniszczenia zostały odkryte po zakończeniu przyjęć, gdy goście zaczęli wracać do domów.

"Na miejscu zdarzenia technik kryminalistyki przeprowadził szczegółowe oględziny uszkodzonych aut, zabezpieczając niezbędny materiał dowodowy" - dodała mł. asp. Wolna.

Według dotychczasowych ustaleń uszkodzonych zostało około 40 aut osobowych. Na razie nie wiadomo jednak, jak wysokie będą straty poniesione przez właścicieli pojazdów.

Policja prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz ustalenie pełnej skali szkód.

"Z uwagi na wiek sprawców, sprawa zostanie skierowana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich" - przekazała Interii przedstawicielka policji. Teraz to sąd rodzinny zdecyduje o ewentualnych konsekwencjach wobec nieletnich.

