Do zdarzenia doszło 11 sierpnia. Ostrzeszowska straż pożarna została zawiadomiona, że z dużej hodowli we wsi Mechnice w gminie Kępno uciekł byk, który przeszedł na teren sąsiedniej gminy Doruchów.

Wezwanie o ucieczce byka. Strażacy ruszyli do akcji

Władze Doruchowa wystosowały do mieszkańców apel o zachowanie ostrożności, ponieważ "zwierzę ważące ok. 400 kg w sytuacji zagrożenia może być niebezpieczne" - poinformowano na stronie, prosząc o zwiększoną uwagę i kontakt ze strażą pożarną w przypadku zauważenia zwierzęcia.

Byk pozostaje nieuchwytny. Gospodarz chce spróbować nowego sposobu

- Ma co jeść, więc nigdzie mu się nie spieszy. Rolnicy, którzy go widzieli, mówią, że nawet przybrał na wadze. Z tego, co wiem, gospodarz będzie próbował schwytać go na krowę. Polega to na tym, że wystawi krowę w polu na przyczepie i będzie próbował w ten sposób zwabić byka do gospodarstwa - powiedziała Kowalińska.