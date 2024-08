Wypadek z udziałem spadochroniarzy. Wezwano helikoptery LPR

Na lotnisku Leszno Strzyżewice (woj. wielkopolskie) doszło do wypadku z udziałem dwóch spadochroniarzy, którzy spadli podczas lądowania. Na miejsce wezwano dwa helikoptery LPR, którymi przetransportowano ich do szpitala. - Jeden ze spadochroniarzy to mieszkaniec powiatu leszczyńskiego, drugi jest mieszkańcem Poznania - przekazała podkom. Monika Żymełka z KMP w Lesznie w rozmowie z polsatnews.pl.