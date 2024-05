Wypadek w szkole aspirantów. Ranni kadeci

W Szkole Aspirantów w Poznaniu doszło w poniedziałek do wybuchu oleju w jednej z sal . Niebezpieczne zdarzenie potwierdził w rozmowie z Interią oficer prasowy PSP w Poznaniu. - Poszkodowani zostali kadeci - usłyszała Interia. Oficer prasowy dodał, że to, czy był to wybuch wykażą dopiero bardziej szczegółowe badania.

Poznań. Wybuch oleju w szkole aspirantów. Poszkodowani kadeci

- Zdarzenie zamknęło się w tej sali lekcyjnej - dodał bryg. Wypych, odnosząc się do tego, czy istniało większe niebezpieczeństwo. - Dla nas to trudne zdarzenie, bo w ponad 70-letniej karierze nie doszło do zdarzenia, w którym poszkodowani zostaliby nasi kadeci. Będziemy dążyć do tego, aby przede wszystkim dowiedzieć się, co było przyczyną tego zdarzenia - podkreślił na antenie Polsat News.