Wypadek na pielgrzymce. Proboszcz poszkodowany, trafił do szpitala

Alicja Krause

Alicja Krause

Proboszcz parafii w Chwałkowie był ciągnięty przez spłoszonego konia przez kilkadziesiąt metrów. Ksiądz w poważnym stanie trafił do szpitala. Jak potwierdziła w rozmowie z Interią kom. Monika Curyk z KPP w Gostyniu, do wypadku doszło, kiedy kierowana przez duchownego bryczka, biorąca udział w pielgrzymce, wymijała ciągnik.

Czarno-czerwona bryczka konna stoi na drodze; obok po prawej stronie koń o szarym umaszczeniu.
Wypadek na pielgrzymce. Proboszcz jednej z parafii trafił do szpitalaKPP w Gostyniumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Proboszcz parafii w Chwałkowie został poważnie ranny po tym, jak został przeciągnięty przez spłoszonego konia na kilkadziesiąt metrów.
  • Do wypadku doszło w Bodzewie podczas pielgrzymki, gdy koń spłoszył się podczas wymijania ciągnika. Dwie pasażerki bryczki zdążyły z niej wyskoczyć, natomiast proboszcz został uwięziony.
  • Duchowny doznał rozległych obrażeń i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Parafia poinformowała o modlitwie w jego intencji.
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Do zdarzenia doszło w sobotę w Bodzewie w województwie wielkopolskim. Wówczas w trakcie pielgrzymki 53-letni proboszcz parafii w Chwałkowie jechał bryczką z dwiema pasażerkami.

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Jak opisała w rozmowie z Interią kom. Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, w pewnym momencie w czasie wymijania ciągnika rolniczego zwierzę się spłoszyło. Kobiety podróżujące bryczką zdążyły z niej wyskoczyć, natomiast 53-latek został uwięziony pod wozem.

Wypadek bryczki w Wielkopolsce. Proboszcz ciężko ranny

Kom. Curyk podkreśliła, że spłoszony koń ciągnął proboszcza przez kilkadziesiąt metrów. Ostatecznie duchowny został zabrany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Mężczyzna doznał rozległych obrażeń rąk, głowy i nóg - przekazała policjantka w rozmowie z Interią, dodając, że mowa tu o uszczerbku na zdrowiu powyżej siedmiu dni.

Parafia w Chwałkowie poinformowała w mediach społecznościowych o specjalnej modlitwie "w intencji księdza Sławka".

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