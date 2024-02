Sprawę opisuje "Głos Wielkopolski". Do zdarzenia doszło w wielkopolskiej gminie Kaczory , gdzie porwaniem od kilku dni żyje lokalna społeczność.

- Porwano młodą kobietę w Rzadkowie. Podobno spodobała się jakiemuś Romowi - mówił jeden z mieszkańców. Jak się okazuje do przestępstwa doszło 4 lutego wieczorem.

Policja otrzymała zgłoszenie od świadków, którzy widzieli jak 27-latka została wbrew swojej woli wyprowadzona z domu i zabrana do samochodu przez kilku mężczyzn , którzy następnie odjechali w nieznanym kierunku.

Błyskawiczna obława policji

Funkcjonariuszom udało się ustalić dane porywaczy. Dzień po uprowadzeniu udało się ich zatrzymać. To czterej mężczyźni narodowości romskiej w wieku od 20 do 48 lat. Wszyscy trafili do aresztu i usłyszeli zarzuty.