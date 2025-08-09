Wybuch w mieszkaniu w Poznaniu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób

26-letni mężczyzna został poparzony w wyniku wybuchu w jednym z mieszkań na poznańskich Naramowicach. Do zdarzenia doszło w nocy. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Policja podała, że do eksplozji doprowadziła "reakcja chemiczna nieznanych substancji".

Wybuch w mieszkaniu w Poznaniu
W nocy około godz. 1 do służb wpłynęło zgłoszenie dotyczące wybuchu i zadymienia jednego z mieszkań przy ul. Karpia w Poznaniu - przekazał oficer prasowy poznańskiej policji podkom. Łukasz Paterski.

- Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że do tego zdarzenia doprowadziła reakcja chemiczna nieznanych substancji. W tym czasie w lokalu znajdowało się dwóch mężczyzn. Jeden z poparzeniami rąk jest w tej chwili hospitalizowany, drugi bez obrażeń przebywa na komisariacie - podał policjant.

Poznań: Wybuch w mieszkaniu. Zarządzono ewakuację

Paterski powiedział, że 32-letni mężczyzna jest przesłuchiwany w związku ze zdarzeniem i formalnie nie został zatrzymany. Dodał, że poszkodowany w wybuchu ma 26 lat i przebywa w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej.

    W czasie akcji służb ratunkowych z bloku ewakuowano 30 osób. Inspektorzy nadzoru budowlanego zgodzili się, by lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań.

    Paterski podał, że na miejscu wybuchu pracują śledczy, którzy prowadzą oględziny, zabezpieczają ślady oraz przesłuchują świadków.

    Na razie jest za wcześnie, by wskazać przyczyny eksplozji.

