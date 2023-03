Wolsztyn. Pijana babcia ubrana w habit jechała do wnuka

Oprac.: Dawid Kryska WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjanci z Wolsztyna (woj. wielkopolskie) zatrzymali do kontroli jadącą samochodem kobietę w habicie. Jak się okazało nie była to jednak zakonnica, a babcia, która jechała do swojego wnuka. 57-latka była pijana. Kobieta wyjaśniła, że założyła strój zakonny, bo jedzie wesprzeć wnuka, który wiosną przystąpi do pierwszej komunii.

Zdjęcie / Policja /