Zaalarmowani przez jedną z mieszkanek strażnicy miejscy z Mosiny (Wielkopolskie) odkryli przy jednej z dróg wyrzucone pojemniki z pająkami. To prawdopodobnie jadowite ptaszniki. Porzucenie zwierząt to przestępstwo - sprawca jest poszukiwany.

Zdjęcie Straż miejska znalazła pojemniki z pająkami / Straż Miejska w Mosinie / facebook.com

Reklama

O porzuconych pojemnikach z pająkami przy planowanej "Czerwonce" strażników powiadomiła w środę zaniepokojona mieszkanka Mosiny.

Reklama

"Strażnicy po przybyciu na miejsce zebrali i zabezpieczyli plastikowe pojemniki, prawdopodobnie z jadowitymi ptasznikami (21 okazów)" - przekazała straż miejska na Facebooku.

Sprawca poszukiwany

W sprawie skontaktowano się z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a zwierzęta zostały przekazane pod opiekę hodowcy.



"Z uwagi na porzucenie zwierząt, co stanowi przestępstwo o zdarzeniu powiadomiono policję. Niektóre z pojemników posiadały naklejone karteczki z nazwami pisane odręcznym pismem - zapewne przyczyni się to do ustalenia sprawcy i pozwoli wyciągnąć konsekwencje za ten niechlubny występek" - dodano.

Porzucenie zwierzęcia jest traktowane przez kodeks karny jako znęcanie się. Zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.