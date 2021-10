Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział we wtorek, że mercedes sprinter na czeskich numerach rejestracyjnych wywrócił się na trasie w kierunku Świecka na 122. km trasy, za węzłem Buk (Wielkopolskie).

Wypadek busa z migrantami

W środku przewożonych było 17 obcokrajowców. Według policji wiele wskazuje na to, że osoby te miały być nielegalnie przerzucone przez zachodnią granicę kraju.

W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby. Poszkodowani trafili już do szpitala. Pozostałe osoby zostały przewiezione do siedziby policji w Nowym Tomyślu.



Po wypadku kierowca busa i jeden z pasażerów uciekli z miejsca zdarzenia. Kierujący autem został już zatrzymany przez policję. Mężczyzna nie ma dokumentów, według wstępnych ustaleń policji to obcokrajowiec. Poszukiwania pasażera wciąż trwają.



Policja poinformowała, że potwierdziła tożsamość ośmiu osób przewożonych busem. Znaleziono u nich tureckie i irackie dokumenty. Trwa sprawdzanie personaliów pozostałych pasażerów.

