Wielkopolskie: Wybuchła butla z gazem. Po poparzonego przyleciał helikopter LPR

WIADOMOŚCI LOKALNE

Mężczyzna, który był w domku w czasie wybuchu, doznał 70 procent poparzenia ciała. Śmigłowiec przetransportował go do szpitala. Policja będzie wyjaśniać, jak doszło do eksplozji.

Zdjęcie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Wojciech Stróżyk / Reporter