Oficer prasowy policji w Koninie asp. Sebastian Wiśniewski poinformował, że w środę funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o włamaniu do altany na terenie ogródków działkowych przy ul. Marii Kownackiej. Wysłani na miejsce policjanci zauważyli śpiącego w altanie 22-latka. - Nie krył zdziwienia widząc nad sobą dwóch mundurowych - zaznaczył Wiśniewski.

Policjant wskazał, że włamywacz dostał się do altany wypychając drzwi tarasowe z rygli. - Wewnątrz rozglądał się za wartościowymi rzeczami. Jego uwagę przykuło wino stojące w butelkach i postanowił go skosztować. 22-latek wypił ponad dwa litry tego alkoholu i zasnął. Włamywacza nad ranem zauważyli właściciele, którzy od razu powiadomili policję - opisał Wiśniewski.



22-latkowi przedstawiono zarzut włamania i kradzieży trzech butelek alkoholu. Mężczyzna był już notowany za podobne przestępstwa. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.

