Wielkopolskie: Pożar w szpitalu. Pacjent palił papierosa

We wtorkowe popołudnie na oddziale chirurgiczno-onkologicznym szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wybuchł pożar. Ogień niedopałkiem zaprószył jeden z pacjentów.

Zdjęcie Od niedopałka zajął się materac fot. Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim /

61-letni mężczyzna wbrew obowiązującym przepisom postanowił zapalić papierosa na sali chorych. Jak przyznał później z ręki wypadł mu niedopałek, od którego zapalił się materac jego łóżka.

Zadymienie jako pierwsze zauważyły pracujące na oddziale pielęgniarki i natychmiast przystąpiły do gaszenia tlącego się materaca. W momencie pojawienia się dymu w sali oprócz sprawcy podpalenia przebywał jeszcze jeden mężczyzna.

Na miejscu interweniowali wezwani przez system automatycznego ostrzegania pożarowego strażacy. Na szczęście życie i zdrowie żadnego z pacjentów i personelu oddziału nie było zagrożone. Nie było też konieczności ewakuacji hospitalizowanych innych pacjentów.

Po przewietrzeniu pomieszczeń oddział wrócił do normalnej pracy, a mężczyźni przybywający w sali, w której doszło do zaprószenia ognia zostali przeniesieni do innych pomieszczeń. Okoliczności zdarzenia szczegółowo będzie wyjaśniać wezwana do szpitala policja.