Wielkopolskie: Pokazał film pornograficzny na religii

Policjanci ustalili, że w jednej ze szkół podstawowych w Gostyniu (woj. wielkopolskie) podczas zdalnej lekcji religii ktoś zaprezentował na ekranach komputerów film pornograficzny. Sprawcą okazał się 12-latek z innego województwa.

Reklama

Zdjęcie Prezentował film pornograficzny podczas lekcji online /Eric BARADAT /AFP

Policjanci z Gostynia (woj. wielkopolskie) namierzyli osobę, która w październiku ubiegłego roku podczas lekcji online zaprezentowała dzieciom film pornograficzny. Sprawcą okazał się 12-latek z województwa podkarpackiego.

Reklama

Jak przypomniała asp. szt. Monika Curyk z komendy policji w Gostyniu, w październiku 2020 roku zostało złożone zawiadomienie dotyczące udostępniania małoletnim, poniżej 13. roku życia, treści o charakterze pornograficznym.

Film pornograficzny na religii

- Policjanci ustalili, że w jednej z gostyńskich szkół podstawowych podczas zdalnej lekcji religii ktoś zaprezentował na ekranach komputerów film o charakterze pornograficznym. W lekcji brało udział ponad 20 uczniów z szóstej klasy oraz nauczycielka - tłumaczyła Curyk.

Dodała, że śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gostyniu nie doprowadziło do wykrycia sprawcy. W styczniu tego roku postępowanie zostało umorzone.

Link do zajęć

- Sprawa jednak nie dawała spokoju gostyńskim policjantom. Mimo formalnego zakończenia sprawy nadal dążyli do ustalenia osoby odpowiedzialnej za ten czyn. W trakcie różnych działań i ustaleń udało im się uzyskać informację, które doprowadziły do 12-latka z województwa podkarpackiego. Okazało się, że chłopiec otrzymał link do zajęć online od jednego z uczniów gostyńskiej szkoły. Używając tego linku, dołączył do lekcji, podczas której odtworzył film pornograficzny - wskazała Curyk.

Podkreśliła, że zebrane przez policjantów materiały zostaną teraz przekazane do sądu rodzinnego, który zajmie się sprawą 12-latka.