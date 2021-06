Wielkopolskie: Martwe stado koni na łące. Trwa śledztwo

We wsi Tury (woj. wielkopolskie) znaleziono 14 martwych koni. Prokuratura bada sprawę, by wyjaśnić jak doszło do ich śmierci. W śledztwie wezmą udział również naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zdjęcie / OSP Trzęśniew / materiały prasowe