Jak poinformował dyżurny wielkopolskich strażaków, do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 20 na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Golęczewo w Wielkopolsce. Dyżurny podał, że doszło tam do wypadku czterech samochodów osobowych.

Początkowo mowa była o 11 osobach poszkodowanych. Dyżurny powiedział jednak, że rannych w wypadku zostało sześć osób.

Akcja na miejscu nadal trwa; obecnie jest tam sześć zastępów straży.

Na razie nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia dla kierowców na odcinku Poznań-Oborniki.