Wielkopolskie: 22-latek oblał się benzyną i podpalił

Mężczyzna oblał się łatwopalną substancją, podpalił i wbiegł do jednej z restauracji w Ryczywole. 22-latek z poparzeniami został zabrany do szpitala.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Damian Klamka/East News / East News

Reklama

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu; w środę sprawę opisały lokalne media.

Reklama

St. sierż. Izabela Leśnik z KPP w Obornikach powiedziała, że "rzeczywiście wczoraj ok. godz. 16.30 w Ryczywole doszło do takiego zdarzenia. 22-letni mężczyzna oblał się substancją łatwopalną, następnie podpalił. Został przewieziony do szpitala".

Policja nie podaje na razie więcej informacji w tej sprawie.

Według lokalnych mediów, 22-latek po podpaleniu wbiegł do jednej z lokalnych restauracji; poparzony trafił do szpitala.