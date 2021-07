Wielkopolskie: 10 tys. zł nagrody za pomoc w sprawie zaginięcia 17-latka z Wrześni

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował we wtorek, że funkcjonariusze kryminalni KWP w Poznaniu są przekonani, iż Fabian Zydor, 17-latek z miejscowości Tarnowa koło Wrześni, nie żyje, a jego ciało zostało ukryte. - Okoliczności tej sprawy pozostają niewyjaśnione - zaznaczył.

- Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tys. zł dla osoby, która przekaże informacje pomocne w tej sprawie - podał Borowiak.

Był z kolegami

Fabian Zydor zaginął 30 października 2016 r., kiedy to wieczorem poszedł na spotkanie towarzyskie z kolegami do jednego z domów w rodzinnej miejscowości. Po opuszczeniu spotkania nie dotarł już do swojego, oddalonego o kilkaset metrów, domu. - Wszelki ślad po nim zaginął - podkreślił Borowiak.

Policja opublikowała we wtorek zdjęcie nastolatka. Osoby mające informacje w sprawie zaginionego mogą skontaktować się z policjantami pod nr telefonu 572 899 555 albo osobiście w KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2A, pokój 430. Funkcjonariusze wszystkim kontaktującym się zapewniają pełną anonimowość.