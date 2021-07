Do zdarzenia doszło po kilku godzinach wędrówki. Na miejsce wezwano pogotowie, ale reanimacja nie przyniosła rezultatu. .

Bez udziału osób trzecich

- Na miejsce zdarzenia przyjechał koroner - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska. - Prokurator wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu i przekazał rodzinie ciało do pochówku - dodała.

O śmierci pątnika poinformowali organizatorzy Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś odszedł od nas wieloletni pielgrzym - brat Stanisław z grupy Czerwonej. Zakończył on swoją ziemską pielgrzymkę w otoczeniu swojej pątniczej rodziny krocząc do Matki. Wierzymy, że teraz kroczy już tylko po niebiańskich ścieżkach! Rodzinie, bliskim i znajomym składamy kondolencje oraz zapewniamy wsparcie modlitewne. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! Do zobaczenia w Niebie!" - napisali w mediach społecznościowych.



Pielgrzymka wyruszyła w środę pod hasłem "Skosztujcie i zobaczcie". Pozdrowienia pielgrzymom przekazał m.in. Prymas Polski abp. Wojciech Polaka., zapewniając o codziennej modlitwie za nich.

Na trasę w środowy ranek wyruszyło pięć grup kolorowych. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia. U celu witać ich będzie prymas Polak. Wezmą udział w Apelu Jasnogórskim, a dzień później w święcie Przemienienia Pańskiego.