W skrócie Strażacy monitorują i dogaszają pogorzelisko hali produkcyjnej w Obornikach po pożarze, który wywołał znaczne zadymienie. Wcześniej mieszkańców poproszono o zamknięcie okien, a Wody Polskie zamknęły odcinek rzeki Warty.

Trwa dogaszanie hali produkcyjnej firmy FAM Cynkownia w Obornikach.

- Pożar udało się opanować. W tym momencie na miejscu działa 40 zastępów straży pożarnej - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz.

- Dogaszane są jeszcze poszczególne zarzewia - dodał. Strażacy przez całą noc mają kontrolować pogorzelisko.

Halasz przekazał, że pożarem objęta była hala o powierzchni ok. 5 tys. m kw. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ok. 60 zastępów straży, czyli ok. 250 strażaków. Na miejscu działały zastępy PSP i OSP, również z okolicznych powiatów, a także specjalistyczna grupa chemiczna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Rzecznik przekazał, że ogień nie rozprzestrzenił się na inne budynki, natomiast działania straży polegały nie tylko na gaszeniu ognia. - W hali mieściła się cynkownia galwaniczna, a w środku były dwie linie produkcyjne. Tam były wykorzystywane kwasy do produkcji w zbiornikach. Te zbiorniki pewnie rozszczelniły się, więc grupa chemiczna musi zająć się tymi wyciekami - wyjaśnił.

- Strażacy ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania i Piły pobierają stosowne próbki, badają strefę działań, w tym m.in. wycieki kwasów z rozszczelnionych zbiorników znajdujących się we wnętrzu hali - przekazał Halasz.

W nocy ze środy na czwartek wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc przekazała, że pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców Obornik, mieszkańców Wielkopolski i nie zagraża również środowisku.

Wielki pożar w Obornikach. Strażacy walczą z żywiołem

W wyniku pożaru powstało duże zadymienie. - Mieszkańcy zostali wcześniej ostrzeżeni, aby zamknąć okna i w miarę możliwości unikać przebywania w pobliżu pożaru - mówiła w rozmowie z Interią Agata Kamińska, przedstawicielka KP PSP w Obornikach.

Unoszące się nad halą produkcyjną kłęby dymu były widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Oficer prasowa poinformowała, że w akcji udział bierze kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. - Są to jednostki z Obornik jak i z powiatów ościennych - zaznaczyła.

- Z Poznania przyjechał specjalny oddział do walki z zagrożeniem chemicznym - dodała Agnieszka Kamińska.

Na miejscu są też przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wód Polskich.

Potężny pożar pod Poznaniem. Pilny apel do mieszkańców

W związku z pożarem ocynkowni oraz unoszącym się dymem i możliwym pogorszeniem jakości powietrza władze powiatu obornickiego zaapelowały wcześniej do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

W komunikacie zalecono:

nieotwieranie okien do czasu ustabilizowania sytuacji,

ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu do niezbędnego minimum,

niewykonywanie aktywności fizycznej na zewnątrz,

zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego.

W reakcji na potężny pożar Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla osób przebywających w powiatach obornickim i poznańskim oraz w Poznaniu.

Pożar groźniejszy niż się wydawało. Nowe zalecenie dla mieszkańców

W związku z pożarem w Obornikach oraz prowadzoną akcją gaśniczą zamknięto odcinek rzeki Warty Oborniki-Wronki - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Fabiś-Szulc dodała, że wraz z obecnymi na miejscu przedstawicielami PGW WP i WIOŚ przekazano właścicielowi ocynkowni - na razie ustną decyzję - o usunięciu niebezpiecznych odpadów, które znajdowały się na terenie zakładu. Dodała, że "kwasy, które znajdowały się na terenie ocynkowni, one znajdują się na chwilę obecną w odstojnikach, które są zabezpieczone przed tym, żeby się dostały do rzeki Warty".





