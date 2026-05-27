Wielki pożar w Obornikach. Na miejscu specjalna jednostka
- Trwa dogaszanie hali produkcyjnej w Obornikach - przekazał rzecznik wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz. Jak dodał, strażacy przez całą noc mają kontrolować pogorzelisko. Pożar spowodował intensywne zadymienie, dlatego mieszkańców okolicy poproszono o zamknięcie okien. Alerty wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a Wody Polskie zdecydowały o zamknięciu odcinka Warty. Na miejscu pracuje specjalny oddział z Poznania, który bada skażenie gleby i wody.
W skrócie
- Strażacy monitorują i dogaszają pogorzelisko hali produkcyjnej w Obornikach po pożarze, który wywołał znaczne zadymienie. Wcześniej mieszkańców poproszono o zamknięcie okien, a Wody Polskie zamknęły odcinek rzeki Warty.
- W akcji bierze udział 40 zastępów straży pożarnej wraz ze specjalnym oddziałem chemicznym z Poznania, który sprawdza skażenie wody i gleby.
- Mieszkańcom powiatu obornickiego zalecono nieotwieranie okien, ograniczenie przebywania na zewnątrz i unikanie zbliżania się do rzeki w związku z ryzykiem skażenia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Trwa dogaszanie hali produkcyjnej firmy FAM Cynkownia w Obornikach.
- Pożar udało się opanować. W tym momencie na miejscu działa 40 zastępów straży pożarnej - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz.
- Dogaszane są jeszcze poszczególne zarzewia - dodał. Strażacy przez całą noc mają kontrolować pogorzelisko.
W wyniku pożaru powstało duże zadymienie. - Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, aby zamknąć okna i w miarę możliwości unikać przebywania w pobliżu pożaru - mówiła w rozmowie z Interią Agata Kamińska, przedstawicielka KP PSP w Obornikach.
Unoszące się nad halą produkcyjną kłęby dymu były widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów.
Wielki pożar w Obornikach. Strażacy walczą z żywiołem
Oficer prasowa poinformowała, że w akcji udział bierze kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. - Są to jednostki z Obornik jak i z powiatów ościennych - zaznaczyła.
- Z Poznania przyjechał specjalny oddział do walki z zagrożeniem chemicznym - dodała Agnieszka Kamińska.
Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP przekazał, że, specjalna grupa chemiczna z Poznania sprawdza stan wody i gleby. Wspomniał na ryzyko, że w trakcie akcji niebezpieczne substancje mogły się tam przedostać.
Na miejscu są też przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wód Polskich.
- W hali znajdowały się surowce takie jak kwas solny i kwas siarkowy. Mogło dojść do rozszczelnienia zbiorników - relacjonował Halasz.
Potężny pożar pod Poznaniem. Pilny apel do mieszkańców
W związku z pożarem ocynkowni oraz unoszącym się dymem i możliwym pogorszeniem jakości powietrza władze powiatu obornickiego zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
W komunikacie zalecono:
- nieotwieranie okien do czasu ustabilizowania sytuacji,
- ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu do niezbędnego minimum,
- niewykonywanie aktywności fizycznej na zewnątrz,
- zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego.
W reakcji na potężny pożar Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla osób przebywających w powiatach obornickim i poznańskim oraz w Poznaniu.
Pożar groźniejszy niż się wydawało. Nowe zalecenie dla mieszkańców
W związku z pożarem w Obornikach oraz prowadzoną akcją gaśniczą zamknięto odcinek rzeki Warty Oborniki-Wronki - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
"Prosimy o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do rzeki i śledzenie komunikatów służb" - podkreślono w komunikacie.
W związku z możliwym skażeniem i zanieczyszczeniem rzeki Warty RCB wysłało kolejne alerty dla mieszkańców powiatu obornickiego. "Ogranicz wszelką aktywność w rejonie rzeki" - zalecono.