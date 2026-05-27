W skrócie Strażacy monitorują i dogaszają pogorzelisko hali produkcyjnej w Obornikach po pożarze, który wywołał znaczne zadymienie. Wcześniej mieszkańców poproszono o zamknięcie okien, a Wody Polskie zamknęły odcinek rzeki Warty.

W akcji bierze udział 40 zastępów straży pożarnej wraz ze specjalnym oddziałem chemicznym z Poznania, który sprawdza skażenie wody i gleby.

Mieszkańcom powiatu obornickiego zalecono nieotwieranie okien, ograniczenie przebywania na zewnątrz i unikanie zbliżania się do rzeki w związku z ryzykiem skażenia.

Trwa dogaszanie hali produkcyjnej firmy FAM Cynkownia w Obornikach.

- Pożar udało się opanować. W tym momencie na miejscu działa 40 zastępów straży pożarnej - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz.

- Dogaszane są jeszcze poszczególne zarzewia - dodał. Strażacy przez całą noc mają kontrolować pogorzelisko.

W wyniku pożaru powstało duże zadymienie. - Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, aby zamknąć okna i w miarę możliwości unikać przebywania w pobliżu pożaru - mówiła w rozmowie z Interią Agata Kamińska, przedstawicielka KP PSP w Obornikach.

Unoszące się nad halą produkcyjną kłęby dymu były widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Wielki pożar w Obornikach. Strażacy walczą z żywiołem

Oficer prasowa poinformowała, że w akcji udział bierze kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. - Są to jednostki z Obornik jak i z powiatów ościennych - zaznaczyła.

- Z Poznania przyjechał specjalny oddział do walki z zagrożeniem chemicznym - dodała Agnieszka Kamińska.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP przekazał, że, specjalna grupa chemiczna z Poznania sprawdza stan wody i gleby. Wspomniał na ryzyko, że w trakcie akcji niebezpieczne substancje mogły się tam przedostać.

Na miejscu są też przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wód Polskich.

- W hali znajdowały się surowce takie jak kwas solny i kwas siarkowy. Mogło dojść do rozszczelnienia zbiorników - relacjonował Halasz.

Potężny pożar pod Poznaniem. Pilny apel do mieszkańców

W związku z pożarem ocynkowni oraz unoszącym się dymem i możliwym pogorszeniem jakości powietrza władze powiatu obornickiego zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

W komunikacie zalecono:

nieotwieranie okien do czasu ustabilizowania sytuacji,

ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu do niezbędnego minimum,

niewykonywanie aktywności fizycznej na zewnątrz,

zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego.

W reakcji na potężny pożar Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla osób przebywających w powiatach obornickim i poznańskim oraz w Poznaniu.

Pożar groźniejszy niż się wydawało. Nowe zalecenie dla mieszkańców

W związku z pożarem w Obornikach oraz prowadzoną akcją gaśniczą zamknięto odcinek rzeki Warty Oborniki-Wronki - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

"Prosimy o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do rzeki i śledzenie komunikatów służb" - podkreślono w komunikacie.

W związku z możliwym skażeniem i zanieczyszczeniem rzeki Warty RCB wysłało kolejne alerty dla mieszkańców powiatu obornickiego. "Ogranicz wszelką aktywność w rejonie rzeki" - zalecono.





