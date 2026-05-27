Wielki pożar w Obornikach. Na miejsce jedzie specjalna jednostka
Hala produkcyjna w Obornikach stanęła w ogniu - potwierdziła Interia. Pożar spowodował intensywne zadymienie, a mieszkańcy zostali ostrzeżeni o zagrożeniu i poproszeni o zamknięcie okien. Akcję gaśniczą prowadzi około 40 zastępów straży pożarnej. Na miejsce skierowano też specjalny oddział z Poznania.
- Płonie jedna z hal produkcyjnych cynkowni w Obornikach przy ulicy Kowanowskiej - powiedziała Interii Agata Kamińska, oficer prasowy KP PSP w Obornikach.
Jak dodała, w wyniku pożaru powstało duże zadymienie. - Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, aby zamknąć okna i w miarę możliwości unikać przebywania w pobliżu pożaru - przekazała.
Unoszące się nad halą produkcyjną kłęby dymu, są widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów.
Wielki pożar w Obornikach. Strażacy walczą z żywiołem
- Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Strażacy walczą, aby ogień nie objął innych sąsiednich hal - przekazała przedstawicielka PSP.
Oficer prasowa przekazała, że w akcji udział bierze około 40 zastępów straży pożarnej. - Są to jednostki z Obornik jak i z powiatów ościennych - zaznaczyła.
- Z Poznania jedzie specjalny oddział do walki z zagrożeniem chemicznym - dodała rzeczniczka Agnieszka Kamińska.
Walka z żywiołem potrwa wiele godzin. Słoneczna pogoda może utrudnić działania strażaków.
Potężny pożar pod Poznaniem. Pilny apel do mieszkańców
W związku z pożarem ocynkowni oraz unoszącym się dymem i możliwym pogorszeniem jakości powietrza władze powiatowe zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
W komunikacie zalecono:
- nieotwieranie okien do czasu ustabilizowania sytuacji,
- ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu do niezbędnego minimum,
- niewykonywanie aktywności fizycznej na zewnątrz,
- zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego.
Jak przekazały władze samorządowe, służby monitorują sytuację na bieżąco.