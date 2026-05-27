W skrócie W Obornikach doszło do pożaru hali produkcyjnej cynkowni.

Mieszkańcom zalecono zamknięcie okien oraz unikanie przebywania w pobliżu zdarzenia.

W działaniach gaśniczych uczestniczy około 40 zastępów straży pożarnej, a z Poznania skierowano specjalny oddział do walki z zagrożeniem chemicznym.

- Płonie jedna z hal produkcyjnych cynkowni w Obornikach przy ulicy Kowanowskiej - powiedziała Interii Agata Kamińska, oficer prasowy KP PSP w Obornikach.

Jak dodała, w wyniku pożaru powstało duże zadymienie. - Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, aby zamknąć okna i w miarę możliwości unikać przebywania w pobliżu pożaru - przekazała.

Unoszące się nad halą produkcyjną kłęby dymu, są widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Wielki pożar w Obornikach. Strażacy walczą z żywiołem

- Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Strażacy walczą, aby ogień nie objął innych sąsiednich hal - przekazała przedstawicielka PSP.

Oficer prasowa przekazała, że w akcji udział bierze około 40 zastępów straży pożarnej. - Są to jednostki z Obornik jak i z powiatów ościennych - zaznaczyła.

- Z Poznania jedzie specjalny oddział do walki z zagrożeniem chemicznym - dodała rzeczniczka Agnieszka Kamińska.

Walka z żywiołem potrwa wiele godzin. Słoneczna pogoda może utrudnić działania strażaków.

Potężny pożar pod Poznaniem. Pilny apel do mieszkańców

W związku z pożarem ocynkowni oraz unoszącym się dymem i możliwym pogorszeniem jakości powietrza władze powiatowe zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

W komunikacie zalecono:

nieotwieranie okien do czasu ustabilizowania sytuacji,

ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu do niezbędnego minimum,

niewykonywanie aktywności fizycznej na zewnątrz,

zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego.

Jak przekazały władze samorządowe, służby monitorują sytuację na bieżąco.





