Wielki pożar w bloku mieszkalnym. Są ranni, doszło do ewakuacji

Alicja Krause

Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze bloku - potwierdził w rozmowie z Interią mł. kpt. Dawid Kryś z KP PSP w Kościanie (woj. wielkopolskie). Ogień wybuchł w jednym z mieszkań na trzecim piętrze budynku. Wystąpiło silne zadymienie, które utrudniało ewakuację mieszkańców.

Gęsty, ciemny dym wydobywa się z okien mieszkania na najwyższym piętrze budynku wielorodzinnego, w jednym z okien widoczne są płomienie. Inne okna pozostają zamknięte i nienaruszone, a elewacja budynku ma pastelowe kolory.
Pożar bloku w wielkopolskim Kościanie. Dwóch mężczyzn z obrażeniamiKomenda Państwowej Straży Pożarnej w Kościaniemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Pożar z Kościanie wybuchł około godz. 10 w jednym z mieszkań na trzecim piętrze bloku na osiedlu Jagiellońskim.
  • Dwie osoby, mężczyźni w wieku 86 lat oraz 50-60 lat, zostały przewiezione do szpitala z poparzeniami.
  • W sumie ewakuowano 22 osoby z budynku, a na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, które szybko ugasiły ogień.
Mł. kpt Dawid Kryś poinformował w rozmowie z Interią, że pożar wybuchł około godz. 10 w jednym z bloków na osiedlu Jagiellońskim w Kościanie.

- Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej. W momencie, kiedy strażacy dotarli na miejsce, z budynku wydobywały się kłęby dymu - relacjonował rzecznik KP PSP w Kościanie.

Ogień miał swoje źródło w jednym z mieszkań na trzecim piętrze. Dwie osoby ewakuowały się z tego lokalu jeszcze przed przyjazdem służb. - Było to dwóch mężczyzn, jeden w wieku 86 lat, drugi w wieku pomiędzy 50. a 60. rokiem życia - wskazał nasz rozmówca.

    - Na miejscu udzielono im pomocy i przekazano zespołom ratownictwa medycznego, które przewiozły ich do szpitala w Kościanie - poinformował mł. kpt Kryś, wskazując, że obaj mężczyźni doznali poparzeń. Byli to jedyni poszkodowani w pożarze.

    Pożar bloku w Wielkopolsce. Dwóch mężczyzn z obrażeniami

    Przedstawiciel PSP dodał, że część mieszkańców bloku zdołała samodzielnie ewakuować się jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych. Z powodu silnego zadymienia niektóre osoby miały jednak problem z samodzielnym opuszczeniem budynku. - Ewakuowano w sumie 22 osoby - poinformował mł. kpt Kryś.

    Ci, którzy nie zdołali samodzielnie opuścić budynku, przenosili się na balkony, gdzie oczekiwali na interwencję strażaków.

    Z relacji wynika, że pożar udało się szybko ugasić. Ostatecznie na miejscu pracowało sześć zastępów straży. - Wykorzystano kamery termowizyjne, aby sprawdzić, czy nie ma ukrytych źródeł ognia - powiedział rozmówca Interii. Ustalaniem przyczyn zaprószenia ognia zajmie się biegły z zakresu pożarnictwa.

