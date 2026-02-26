W skrócie Pożar z Kościanie wybuchł około godz. 10 w jednym z mieszkań na trzecim piętrze bloku na osiedlu Jagiellońskim.

Dwie osoby, mężczyźni w wieku 86 lat oraz 50-60 lat, zostały przewiezione do szpitala z poparzeniami.

W sumie ewakuowano 22 osoby z budynku, a na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, które szybko ugasiły ogień.

Mł. kpt Dawid Kryś poinformował w rozmowie z Interią, że pożar wybuchł około godz. 10 w jednym z bloków na osiedlu Jagiellońskim w Kościanie.

- Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej. W momencie, kiedy strażacy dotarli na miejsce, z budynku wydobywały się kłęby dymu - relacjonował rzecznik KP PSP w Kościanie.

Ogień miał swoje źródło w jednym z mieszkań na trzecim piętrze. Dwie osoby ewakuowały się z tego lokalu jeszcze przed przyjazdem służb. - Było to dwóch mężczyzn, jeden w wieku 86 lat, drugi w wieku pomiędzy 50. a 60. rokiem życia - wskazał nasz rozmówca.

- Na miejscu udzielono im pomocy i przekazano zespołom ratownictwa medycznego, które przewiozły ich do szpitala w Kościanie - poinformował mł. kpt Kryś, wskazując, że obaj mężczyźni doznali poparzeń. Byli to jedyni poszkodowani w pożarze.

Pożar bloku w Wielkopolsce. Dwóch mężczyzn z obrażeniami

Przedstawiciel PSP dodał, że część mieszkańców bloku zdołała samodzielnie ewakuować się jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych. Z powodu silnego zadymienia niektóre osoby miały jednak problem z samodzielnym opuszczeniem budynku. - Ewakuowano w sumie 22 osoby - poinformował mł. kpt Kryś.

Ci, którzy nie zdołali samodzielnie opuścić budynku, przenosili się na balkony, gdzie oczekiwali na interwencję strażaków.

Z relacji wynika, że pożar udało się szybko ugasić. Ostatecznie na miejscu pracowało sześć zastępów straży. - Wykorzystano kamery termowizyjne, aby sprawdzić, czy nie ma ukrytych źródeł ognia - powiedział rozmówca Interii. Ustalaniem przyczyn zaprószenia ognia zajmie się biegły z zakresu pożarnictwa.

