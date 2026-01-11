Wielki pożar hali magazynowej pod Poznaniem. Kilkadziesiąt zastępów straży

W Tarnowie Podgórnym (woj. wielkopolskie) płonie hala magazynowa. Z pożarem, który wybuchł w niedzielny poranek, walczy obecnie 30 zastępów strażaków, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pożar hali magazynowej pod Poznaniem

Jak podała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego o wymiarach 200 x 60 m wpłynęło do strażaków w niedzielę o godz. 6:36.

"Na miejsce zadysponowano 30 zastępów, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP" - czytamy w oświadczeniu strażaków.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej mł. asp. Martin Halasz poinformował w niedzielę, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych

Tarnowo Podgórne. W hali magazynowej wybuchł pożar

W związku z ogniem trawiącym kompleks, przedstawiciele gminy Tarnowo Podgórne zaapelowali do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

"Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów" - czytamy w internetowym komunikacie.

