Wielki pożar hali magazynowej pod Poznaniem. Kilkadziesiąt zastępów straży

Jak podała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego o wymiarach 200 x 60 m wpłynęło do strażaków w niedzielę o godz. 6:36.

"Na miejsce zadysponowano 30 zastępów, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP" - czytamy w oświadczeniu strażaków.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej mł. asp. Martin Halasz poinformował w niedzielę, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych

Rozwiń

Tarnowo Podgórne. W hali magazynowej wybuchł pożar

W związku z ogniem trawiącym kompleks, przedstawiciele gminy Tarnowo Podgórne zaapelowali do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

"Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów" - czytamy w internetowym komunikacie.

Rozwiń

Wkrótce więcej informacji...

Walka z zimą trwa. Mróz i opady śniegu nie odpuszczają Polsat News