W skrócie Koparka uszkodziła główny wodociąg podczas prac modernizacyjnych w Środzie Wielkopolskiej.

Około 2/3 mieszkańców miasta oraz kilka okolicznych miejscowości zostało pozbawionych bieżącej wody.

Trwa naprawa awarii, a część mieszkańców ma dostęp do wody pod niskim ciśnieniem lub z beczkowozów.

Przez awarię około 2/3 mieszkańców Środy Wielkopolskiej nie ma dostępu do bieżącej wody. W środę, w czasie prac modernizacyjnych, koparka uszkodziła główny wodociąg dostarczający wodę do miasta. Usterka ma zostać usunięta w ciągu najbliższych kilku godzin.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej podało na swojej stronie internetowej informacje o awarii sieci wodociągowej na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Kórnickiej, do której doszło około godz. 11.40.

Przerwano dostawy wody dla odbiorców z liczącej ponad 23 tysięcy mieszkańców Środy Wielkopolskiej oraz pobliskich miejscowości: Ruszkowa, Zielnik, Janowa, Kijewa i Mącznik.

Środa Wielkopolska. Brak wody w mieście i pobliskich miejscowościach

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Bartosz Bałażyk powiedział, że do awarii doszło w trakcie prac modernizacyjnych. Jak wskazał, koparka uszkodziła główny wodociąg dostarczający wodę do miasta.

- Na tę chwilę woda dla mieszkańców jest wyłączona z głównej stacji, ale zaopatrywane są dwa ujęcia dodatkowe, mniejsze, więc dla części mieszkańców woda jest dostarczana pod słabszym ciśnieniem - wskazał.

Awaria wodociągu w Środzie Wielkopolskiej. Naprawa zajmie kilka godzin

Prezes MPECWiK ocenił, że obecnie około 1/3 mieszkańców Środy, mieszkających w domach parterowych czy najniższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych, ma dostęp do płynącej pod słabym ciśnieniem wody. Dodał, że firma uruchomiła także beczkowozy dowożące wodę do poszczególnych lokalizacji.

Pytany o orientacyjny czas usunięcia awarii zaznaczył, że obecnie trwa wypompowywanie wody z wykopu przy miejscu usterki. Dopiero potem zostanie oszacowany dokładny czas usunięcia awarii. Bałażyk zastrzegł przy tym, że wodociąg powinien zostać naprawiony w przeciągu kilku godzin.

