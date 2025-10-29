Wielka awaria w Środzie Wielkopolskiej. Koparka uszkodziła wodociąg
Nawet 2/3 mieszkańców Środy Wielkopolskiej nie ma dostępu do bieżącej wody. Awaria wodociągu, która dotknęła także mieszkańców okolicznych miejscowości, potrwa do kilku godzin. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, w czasie prac modernizacyjnych, koparka uszkodziła główny wodociąg dostarczający wodę do miasta.
W skrócie
- Koparka uszkodziła główny wodociąg podczas prac modernizacyjnych w Środzie Wielkopolskiej.
- Około 2/3 mieszkańców miasta oraz kilka okolicznych miejscowości zostało pozbawionych bieżącej wody.
- Trwa naprawa awarii, a część mieszkańców ma dostęp do wody pod niskim ciśnieniem lub z beczkowozów.
Przez awarię około 2/3 mieszkańców Środy Wielkopolskiej nie ma dostępu do bieżącej wody. W środę, w czasie prac modernizacyjnych, koparka uszkodziła główny wodociąg dostarczający wodę do miasta. Usterka ma zostać usunięta w ciągu najbliższych kilku godzin.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej podało na swojej stronie internetowej informacje o awarii sieci wodociągowej na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Kórnickiej, do której doszło około godz. 11.40.
Przerwano dostawy wody dla odbiorców z liczącej ponad 23 tysięcy mieszkańców Środy Wielkopolskiej oraz pobliskich miejscowości: Ruszkowa, Zielnik, Janowa, Kijewa i Mącznik.
Środa Wielkopolska. Brak wody w mieście i pobliskich miejscowościach
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Bartosz Bałażyk powiedział, że do awarii doszło w trakcie prac modernizacyjnych. Jak wskazał, koparka uszkodziła główny wodociąg dostarczający wodę do miasta.
- Na tę chwilę woda dla mieszkańców jest wyłączona z głównej stacji, ale zaopatrywane są dwa ujęcia dodatkowe, mniejsze, więc dla części mieszkańców woda jest dostarczana pod słabszym ciśnieniem - wskazał.
Awaria wodociągu w Środzie Wielkopolskiej. Naprawa zajmie kilka godzin
Prezes MPECWiK ocenił, że obecnie około 1/3 mieszkańców Środy, mieszkających w domach parterowych czy najniższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych, ma dostęp do płynącej pod słabym ciśnieniem wody. Dodał, że firma uruchomiła także beczkowozy dowożące wodę do poszczególnych lokalizacji.
Pytany o orientacyjny czas usunięcia awarii zaznaczył, że obecnie trwa wypompowywanie wody z wykopu przy miejscu usterki. Dopiero potem zostanie oszacowany dokładny czas usunięcia awarii. Bałażyk zastrzegł przy tym, że wodociąg powinien zostać naprawiony w przeciągu kilku godzin.