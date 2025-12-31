Urządził wielki magazyn w mieszkaniu babci. Akcja służb w Lesznie

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Policja znalazła w mieszkaniu babci zatrzymanego mężczyzny kilkadziesiąt kilogramów zakazanych substancji. Damian M. wpadł w ręce służb po tym, jak w Lipnie w Wielkopolsce ujęta została Klaudia W. Kobieta zaopatrywała się u niego w nielegalne używki. Sąd podjął już pierwszą decyzję wobec zatrzymanych.

Policjant w kamizelce odblaskowej z napisem 'Policja' stoi tyłem obok starszej kobiety siedzącej przy oknie na tle zasłon w ciepłym świetle.
Mężczyzna ukrył w mieszkaniu babci kilkadziesiąt kilogramów substancji zakazanych (Zdj. ilustracyjne)ANTONI BYSZEWSKI / FotoNews / Forum + 123picsel123RF/PICSEL

W skrócie

  • Policja odkryła w mieszkaniu babci Damiana M. duże ilości narkotyków.
  • Zatrzymano Klaudię W., która zaopatrywała się u Damiana M. w niedozwolone substancje.
  • Oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że na początku grudnia funkcjonariusze kryminalni z Leszna wpadli na trop osób, które miały posiadać znaczne ilości narkotyków.

Na stacji benzynowej w Lipnie zatrzymali Klaudię W. W torbie kobiety znaleźli prawie 3 kg amfetaminy oraz 2 kg mefedronu. Z kolei w poznańskim mieszkaniu kobiety znaleziono kilogram amfetaminy, pół kilograma mefedronu oraz śladowe ilości marihuany.

Funkcjonariusze ustalili, że podejrzana uzyskała narkotyki od mieszkańca Elbląga.

Zobacz również:

Warmińsko-mazurskie. Policja utworzyła korytarz dla aut osobowych na zakorkowanej trasie S7 w stronę Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Warmińsko-mazurskie

Paraliż drogi do Warszawy, podjęto niecodzienną decyzję. "Korytarz dla aut"

Dagmara Pakuła
Marcin Czekaj
Dagmara Pakuła, Marcin Czekaj

    Elbląg. Zakazane substancje ukrył u babci. Akcja służb

    "Policjanci zatrzymali Damiana M. Podczas przeszukania elbląskiego mieszkania babci podejrzanego odnaleziono i zabezpieczono należące do niego narkotyki w ilościach hurtowych, tj. prawie 4 kg amfetaminy oraz ponad 22 kg mefedronu" - podał prok. Wawrzyniak.

    Obojgu zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków, a dodatkowo Damian M. odpowie za udzielenie takich substancji Klaudii W.

    Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanych na okres trzech miesięcy. Obojgu grozi do 10 lat więzienia.

    Zobacz również:

    Policja pomogła seniorce, zdj. ilustracyjne
    Wiadomości lokalne

    Z mieszkania dochodziły dziwne odgłosy. Policja apeluje do sąsiadów

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    "Polityczny WF": Te słowa padły naprawdę. Wśród autorów Tusk i KaczyńscyINTERIA.PL

    Najnowsze