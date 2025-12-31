W skrócie Policja odkryła w mieszkaniu babci Damiana M. duże ilości narkotyków.

Zatrzymano Klaudię W., która zaopatrywała się u Damiana M. w niedozwolone substancje.

Oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że na początku grudnia funkcjonariusze kryminalni z Leszna wpadli na trop osób, które miały posiadać znaczne ilości narkotyków.

Na stacji benzynowej w Lipnie zatrzymali Klaudię W. W torbie kobiety znaleźli prawie 3 kg amfetaminy oraz 2 kg mefedronu. Z kolei w poznańskim mieszkaniu kobiety znaleziono kilogram amfetaminy, pół kilograma mefedronu oraz śladowe ilości marihuany.

Funkcjonariusze ustalili, że podejrzana uzyskała narkotyki od mieszkańca Elbląga.

Elbląg. Zakazane substancje ukrył u babci. Akcja służb

"Policjanci zatrzymali Damiana M. Podczas przeszukania elbląskiego mieszkania babci podejrzanego odnaleziono i zabezpieczono należące do niego narkotyki w ilościach hurtowych, tj. prawie 4 kg amfetaminy oraz ponad 22 kg mefedronu" - podał prok. Wawrzyniak.

Obojgu zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków, a dodatkowo Damian M. odpowie za udzielenie takich substancji Klaudii W.

Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanych na okres trzech miesięcy. Obojgu grozi do 10 lat więzienia.

