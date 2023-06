Z każdym kolejnym łupem złodzieje nie mają skrupułów. Tym razem za cel obrano plac zabaw dla dzieci, który znajdował się w Pile (woj. wielkopolskie).

Budowla dla dzieci postawiona była na terenie jednego z przedszkoli w centrum miasta. Kiedy we wtorek pracownica przyszła do placówki, żeby zacząć kolejny dzień pracy, zorientowała się, że nie do końca wszystko jest w porządku i czegoś brakuje na podwórku. Okazało się, że plac zabaw zniknął z posesji.

"Skradziono zjeżdżalnię, piaskownicę i podest wraz z zadaszeniem. Wartość mienia przekroczyła kwotę pięciu tysięcy złotych" - czytamy w komunikacie komendy powiatowej policji w Pile. Funkcjonariusze nie pozostali obojętni i niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania złodzieja.

Piła: Ukradł plac zabaw. Grozi mu do pięciu lat więzienia

Poszukiwania i ustalanie tożsamości sprawcy nie zajęły zbyt długo. Już następnego dnia kryminalni odkryli, gdzie znajduje się łup. "Pozyskane w nielegalny sposób mienie" odnalazło się na terenie ogródków działkowych. Ustalono, że odpowiedzialnym za kradzież jest 50-letni mężczyzna, który niedługo później usłyszał zarzut.

Sprawa ma dobre zakończenie - plac zabaw wrócił do najmłodszych mieszkańców Piły. Mężczyzna odpowie za kradzież przed sądem, grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.