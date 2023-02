"Policjanci Posterunku Policji w Białośliwiu pod koniec stycznia otrzymali informację o kradzieży 130 sztuk balotów siana, które były składowane na okolicznych polach. Wartość strat została oszacowana przez pokrzywdzonego na blisko 8000 złotych" - czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Kradzież balotów siana. Udostępniono nagranie z monitoringu

Funkcjonariusze ustalili, jak wyglądał pojazd oraz przyczepy, na których przewieziono skradzione siano. Dotarli także do nagrania z monitoringu, na którym widać przyczepy załadowanie skradzionym łupem.

Policjanci ustalili sprawcę zdarzenia. To 59-letni mieszkaniec gminy Miasteczko Krajeńskie. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Postawiono mu łącznie trzy zarzuty, za które grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

