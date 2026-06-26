W skrócie Przejazd na trasie Piła–Bydgoszcz został zablokowany po zderzeniu pociągów na stacji w Białośliwiu, a przywrócenie ruchu na jednym torze jest planowane na piątek wieczorem lub wczesnym wieczorem.

W wyniku bocznego zderzenia wykoleiły się trzy wagony pociągu PKP Intercity oraz jeden człon składu Polregio, a do usunięcia wykolejonych pojazdów potrzebny będzie specjalistyczny dźwig.

W wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego trzy trafiły do szpitala, a w obu pociągach podróżowało około 200 pasażerów.

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Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 18 na stacji w Białośliwiu w powiecie pilskim. Dwa pociągi jadące w tym samym kierunku zderzyły się bocznie, co doprowadziło do wykolejenia części wagonów. Uszkodzony został m.in. rozjazd, co natychmiast spowodowało wstrzymanie ruchu na fragmencie trasy między Piłą a Bydgoszczą.

PKP PLK zakłada, że jeszcze w piątek możliwe będzie przywrócenie ruchu na jednym torze. Prędkość pociągów ma być jednak ograniczona do około 50 km/h.

- Chcemy przywrócić ruch na jednym torze - jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km/h. Moglibyśmy to zrobić w piątek późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem - ocenił Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Wypadek na torach. Oględziny zakończone, ruszają prace techniczne

W wyniku zderzenia wykoleiły się trzy wagony pociągu PKP Intercity oraz jeden człon składu Polregio. Służby techniczne w pierwszej kolejności planują ustawić wagony Intercity na torach i naprawić odcinek infrastruktury, po którym się poruszały.

Według relacji reporterki Polsat News Eweliny Dernogi, oględziny miejsca wypadku prowadzone przez śledczych zakończyły się w piątek około godziny 3 nad ranem. - Teraz specjaliści z PKP będą próbować wkoleić te pociągi - przekazała dziennikarka.

Pietrzykowski poinformował również, że do usunięcia wykolejonych wagonów potrzebny będzie specjalistyczny dźwig należący do firmy zewnętrznej.

Rzecznik PKP PLK zwrócił uwagę, że pełne przywrócenie sprawności infrastruktury może zostać wydłużone przez warunki atmosferyczne. Prognozowane upały mogą utrudniać prace technologiczne i naprawcze na torach.

Wypadek na kolei. 11 osób rannych, część trafiła do szpitala

Według informacji przekazanych w czwartek późnym wieczorem przez asp. Martina Halasza z wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku wypadku rannych zostało 11 osób. Trzy z nich trafiły do szpitala.

Łącznie w obu pociągach podróżowało około 200 pasażerów. Służby podkreślają, że działania ratunkowe zostały przeprowadzone sprawnie, a sytuacja była na bieżąco monitorowana przez wszystkie odpowiednie służby.





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