W skrócie Na lotnisku Leszno-Strzyżewice podczas treningu do pokazów lotniczych doszło do incydentu podczas lądowania samolotu.

Pilot maszyny OV-10 Bronco odniósł nieznaczne obrażenia, a droga startowa jest obecnie zablokowana.

Organizatorzy informują o możliwości opóźnień pokazów z powodu wyłączonej infrastruktury, a przyczyny incydentu są badane.

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Do incydentu doszło około godziny 11 w trakcie porannych treningów przygotowujących do widowiska lotniczego.

Samolot OV-10 Bronco miał problem podczas podejścia do lądowania na pasie startowym lotniska w Lesznie-Strzyżewicach. "Pilot doznał nieznacznych obrażeń" - podali organizatorzy.

"Droga startowa pozostaje obecnie zablokowana" - czytamy w komunikacie Antidotum Airshow Leszno w mediach społecznościowych.

Na profilu Polish Military Radar na platformie X czytamy z kolei, że OV-10 BRONCO "lądował bez podwozia i w wyniku incydentu uległ poważnym uszkodzeniom".

Tomasz Kuchciński, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, przekazał w rozmowie z Interią, że "incydent jest badany". Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. - W tej sprawie zostanie sporządzany odpowiedni raport - dodał.

Leszno. Incydent przed pokazem lotniczym, pilot z obrażeniami

Organizatorzy podkreślili, że sytuacja jest monitorowana, a kluczowa infrastruktura lotniskowa w Lesznie pozostaje czasowo wyłączona z użytku. To z kolei ma bezpośredni wpływ na dalszy przebieg przygotowań do pokazów.

Pokazy zaplanowane na piątek najprawdopodobniej się odbędą, jednak możliwe są opóźnienia oraz korekty programu.

"Przygotowujemy kilka wariantów harmonogramu, uzależnionych od dostępności drogi startowej w późniejszych godzinach" - przekazali organizatorzy.

Podkreślono jednocześnie, że celem jest realizacja pokazów w możliwie pełnym zakresie. "Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić państwu jak najbardziej atrakcyjny program. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów komunikacji" - poinformowano.

Leszno. Incydent z udziałem samolotu OV-10 Bronco

Z informacji widniejących na oficjalnej stronie wydarzenia wynika, że w pokazach lotniczych Antidotum Airshow Leszno miał uczestniczyć tylko jeden egzemplarz samolotu OV-10 Bronco. Za jego sterami zasiadał pilot Chuck Berry reprezentujący Francję.

OV-10 Bronco wyróżnia się nietypową konstrukcją z dwiema belkami ogonowymi oraz możliwością przenoszenia uzbrojenia pod skrzydłami. Choć nie jest maszyną szybką, nadrabia doskonałą widocznością z kabiny oraz bardzo dobrą manewrowością. Te cechy sprawiają, że jest wyjątkowo skuteczny w misjach rozpoznawczych i obserwacyjnych, gdzie kluczowe jest utrzymanie kontaktu wzrokowego z celem.





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