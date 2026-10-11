W skrócie W miejscowości Ziemin 20-letni kierowca potrącił dwie rowerzystki jadące poboczem, w wyniku czego jedna kobieta zginęła, a druga trafiła do szpitala w stanie ciężkim.

Obie kobiety, obywatelki Ukrainy, poruszały się prawidłowo, miały na sobie kamizelki odblaskowe wymagane poza terenem zabudowanym.

Policja bada okoliczności wypadku, kierowca był trzeźwy, a jego krew zostanie poddana dodatkowym badaniom.

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Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala, po tym, jak w niedzielny poranek 20-letni kierowca w miejscowości Ziemin (pow. grodziski, woj. wielkopolskie) potrącił dwie prawidłowo jadące poboczem rowerzystki.

Ziemin. Kierowca potrącił dwie rowerzystki. Jedna kobieta nie żyje

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP poinformował, że do wypadku doszło około godz. 7, a na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego.

- W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka, a 27-letnia kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala - przekazała mł. asp. Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Według ustaleń funkcjonariuszy 20-latek kierujący Audi, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn potrącił dwie rowerzystki jadące poboczem.

Rowerzystki poruszały się poboczem prawidłowo

- Kierujące jednośladami - obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego - poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe - kamizelki - wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym - zaznaczyła policjantka.

Dodała, że kierowca był trzeźwy, ale jego krew zostanie pobrana do dalszych, szczegółowych badań.

Policjanci pod nadzorem prokuratora badają okoliczności wypadku. Droga wojewódzka nr 312 jest zablokowana.



