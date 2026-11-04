Do tragicznego wypadku doszło przy ul. Termalnej tuż przed południem. Auto osobowe wjechało w przystanek autobusowy. W chwili zdarzenia przebywał tam 66-latek.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 23-letni kierowca samochodu Ford Focus nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, a następnie w ławkę znajdującą się na przystanku autobusowym - relacjonował sierżant Michał Wiśniowski z KMP w Poznaniu.

Rozwiń

Poznań. Samochód wjechał w przystanek. Nie żyje 66-latek

66-latek w wyniku uderzenia doznał rozległych obrażeń ciała, jego życia nie udało się uratować. W zdarzeniu nikt inny nie został poszkodowany.

- Kierowca był trzeźwy - przekazał oficer prasowy poznańskiej policji. Portal epoznan.pl przekazał, że 23-latek sam zadzwonił po pomoc i pozostał na miejscu wypadku.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu wypadku. Zabezpieczane są ślady, które pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności tragedii.



