Tragiczny wypadek w Poznaniu. Samochód wjechał w przystanek

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Samochód osobowy wjechał w przystanek autobusowy w Poznaniu. Śmierć na miejscu poniósł 66-latek. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił kontrolę nad pojazdem - przekazał Interii sierżant Michał Wiśniowski, oficer prasowy KMP w Poznaniu.

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Policyjny radiowóz na sygnale podczas działań służb w miejscu wypadku drogowego w Poznaniu.
Policyjny radiowóz na sygnale. Zdj. ilustracyjneMarysia ZawadaReporter

Do tragicznego wypadku doszło przy ul. Termalnej tuż przed południem. Auto osobowe wjechało w przystanek autobusowy. W chwili zdarzenia przebywał tam 66-latek.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 23-letni kierowca samochodu Ford Focus nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, a następnie w ławkę znajdującą się na przystanku autobusowym - relacjonował sierżant Michał Wiśniowski z KMP w Poznaniu.

Poznań. Samochód wjechał w przystanek. Nie żyje 66-latek

66-latek w wyniku uderzenia doznał rozległych obrażeń ciała, jego życia nie udało się uratować. W zdarzeniu nikt inny nie został poszkodowany.

- Kierowca był trzeźwy - przekazał oficer prasowy poznańskiej policji. Portal epoznan.pl przekazał, że 23-latek sam zadzwonił po pomoc i pozostał na miejscu wypadku.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu wypadku. Zabezpieczane są ślady, które pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności tragedii.

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