W skrócie W miejscowości Zbiersk-Kolonia w województwie wielkopolskim doszło do wypadku drogowego z udziałem 19-letniego kierowcy, który zginął na miejscu.

Kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, a jego samochód uderzył w drzewa i został całkowicie zniszczony.

Policja i inne służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające ustalić dokładne przyczyny wypadku.

Do zdarzenia doszło w piątek rano na drodze powiatowej w miejscowości Zbiersk-Kolonia w powiecie kaliskim (woj. wielkopolskie).

Dyżurny operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu kapitan Piotr Żurawski poinformował w rozmowie z Interią, że zgłoszenie w sprawie wypadku wpłynęło do stanowiska kierowania o godzinie 10:12.

- Wynikało z niego, że pojazd osobowy znajduje się w lesie, jest całkowicie zniszczony i że osoba zgłaszająca widzi w nim jedną osobę, która nie daje oznak życia - wyjaśnił.

Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje 19-letni kierowca, policja bada sprawę

Na miejsce skierowano służby, w tym funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. - Wstępne ustalenia wskazują na to, że 19-letni kierowca Audi zjechał z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn z drogi i uderzył w drzewa - przekazała Interii oficer prasowa kaliskich policjantów podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Mundurowa dodała, że 19-letni kierowca zginął w wyniku odniesionych obrażeń. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci. - Droga była zamknięta. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy - opisała oficer prasowa KMP w Kaliszu.

Dokładna przyczyna wypadku nie jest na ten moment znana. Podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz przekazała w rozmowie z Interią, że teraz służby będą ustalać, co dokładnie przyczyniło się do zdarzenia.

- Pewnie dopiero po przeprowadzeniu jakichś wstępnych czynności będziemy mieli pełny obraz tego, co się tam wydarzyło - oceniła, dodając też, że na miejscu pracowali policjanci, funkcjonariusze ruchu drogowego oraz przedstawiciele wydziału dochodzeniowo-śledczego kaliskiej komendy.





