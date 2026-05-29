Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Nie żyje 19-latek, "całkowicie zniszczony"
Nie żyje 19-letni kierowca, który zjechał z drogi i uderzył w drzewa - potwierdziła Interii Komenda Miejska Policji w Kaliszu. Samochód, którym podróżował młody mężczyzna, został doszczętnie zniszczony. Do zdarzenia doszło w miejscowości Zbiersk-Kolonia w województwie wielkopolskim.
W skrócie
- W miejscowości Zbiersk-Kolonia w województwie wielkopolskim doszło do wypadku drogowego z udziałem 19-letniego kierowcy, który zginął na miejscu.
- Kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, a jego samochód uderzył w drzewa i został całkowicie zniszczony.
- Policja i inne służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające ustalić dokładne przyczyny wypadku.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło w piątek rano na drodze powiatowej w miejscowości Zbiersk-Kolonia w powiecie kaliskim (woj. wielkopolskie).
Dyżurny operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu kapitan Piotr Żurawski poinformował w rozmowie z Interią, że zgłoszenie w sprawie wypadku wpłynęło do stanowiska kierowania o godzinie 10:12.
- Wynikało z niego, że pojazd osobowy znajduje się w lesie, jest całkowicie zniszczony i że osoba zgłaszająca widzi w nim jedną osobę, która nie daje oznak życia - wyjaśnił.
Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje 19-letni kierowca, policja bada sprawę
Na miejsce skierowano służby, w tym funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. - Wstępne ustalenia wskazują na to, że 19-letni kierowca Audi zjechał z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn z drogi i uderzył w drzewa - przekazała Interii oficer prasowa kaliskich policjantów podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.
Mundurowa dodała, że 19-letni kierowca zginął w wyniku odniesionych obrażeń. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci. - Droga była zamknięta. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy - opisała oficer prasowa KMP w Kaliszu.
Dokładna przyczyna wypadku nie jest na ten moment znana. Podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz przekazała w rozmowie z Interią, że teraz służby będą ustalać, co dokładnie przyczyniło się do zdarzenia.
- Pewnie dopiero po przeprowadzeniu jakichś wstępnych czynności będziemy mieli pełny obraz tego, co się tam wydarzyło - oceniła, dodając też, że na miejscu pracowali policjanci, funkcjonariusze ruchu drogowego oraz przedstawiciele wydziału dochodzeniowo-śledczego kaliskiej komendy.