Tragiczny wypadek na torach. Są ranni, jedna osoba nie żyje

W skrócie W miejscowości Garbatka w powiecie obornickim doszło do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym.

W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, a kilkanaście zostało rannych.

Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

O zdarzeniu poinformowała KW Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Strażacy wskazali, że w poniedziałek po godz. 15 na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym.

W wyniku uderzenia pojazd stanął w ogniu. Pożar objął także pobliską trawę.

Tragiczny wypadek na torach w Wielkopolsce. Jest ofiara śmiertelna

Jak wytłumaczyła na antenie Polsat News Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, do zdarzenia doszło na przejeździe kat. D. - Taki przejazd jest zabezpieczony krzyżem św. Andrzeja i znakiem "stop" - powiedziała, apelując do kierowców o zachowanie ostrożności.

- W wyniku zdarzenia zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem Kolei Wielkopolskich jest poszkodowanych - przekazała, dodając, że nie ma informacji, aby w wypadku ucierpiał maszynista. Pociąg jest uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie on w stanie kontynuować jazdy.

Znajewska-Pawluk dodała, że wstrzymany został ruch pociągów. Wybrane składy PKP Intercity kierowane są drogą okrężną. Pozostali przewoźnicy organizują dla podróżnych zastępczą komunikację autobusową.

Przedstawicielka PKP PLK nie była w stanie wskazać przyczyny wypadku. Zapowiedziała, że będzie to wyjaśniane. Do sprawy odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak przekazał, ciężarówka "nie wyhamowała" na przejeździe kolejowym i wjechała "w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich". "Niestety kierowca zginął. W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów. Służby działają na miejscu. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych" - zapowiedział.

Młodszy aspirant Martin Halasz z PSP w Poznaniu przekazał na antenie Polsat News, że pociąg się wykoleił. - Jedna osoba, która była najciężej ranna, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR - powiedział.

Wypadek na torach w Garbatce. Trwa akcja strażaków

Komunikat w sprawie wydała KW Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jak wskazano, do akcji zadysponowano także zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działania na miejscu prowadzi obecnie 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na chwilę obecną służby koncentrują się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, działaniach gaśniczych oraz udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym.





