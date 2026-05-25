Tragiczny wypadek na torach. Są ranni, jedna osoba nie żyje
Nie żyje kierowca samochodu ciężarowego, który zderzył się z pociągiem Rogoźno-Poznań w miejscowości Garbatka w powiecie obornickim - potwierdziła na antenie Polsat News Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Kilkanaście innych osób zostało rannych, a ciężarówka stanęła w ogniu.
W skrócie
- W miejscowości Garbatka w powiecie obornickim doszło do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym.
- W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, a kilkanaście zostało rannych.
- Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
O zdarzeniu poinformowała KW Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Strażacy wskazali, że w poniedziałek po godz. 15 na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym.
W wyniku uderzenia pojazd stanął w ogniu. Pożar objął także pobliską trawę.
Tragiczny wypadek na torach w Wielkopolsce. Jest ofiara śmiertelna
Jak wytłumaczyła na antenie Polsat News Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, do zdarzenia doszło na przejeździe kat. D. - Taki przejazd jest zabezpieczony krzyżem św. Andrzeja i znakiem "stop" - powiedziała, apelując do kierowców o zachowanie ostrożności.
- W wyniku zdarzenia zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem Kolei Wielkopolskich jest poszkodowanych - przekazała, dodając, że nie ma informacji, aby w wypadku ucierpiał maszynista. Pociąg jest uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie on w stanie kontynuować jazdy.
Znajewska-Pawluk dodała, że wstrzymany został ruch pociągów. Wybrane składy PKP Intercity kierowane są drogą okrężną. Pozostali przewoźnicy organizują dla podróżnych zastępczą komunikację autobusową.
Przedstawicielka PKP PLK nie była w stanie wskazać przyczyny wypadku. Zapowiedziała, że będzie to wyjaśniane. Do sprawy odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Jak przekazał, ciężarówka "nie wyhamowała" na przejeździe kolejowym i wjechała "w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich". "Niestety kierowca zginął. W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów. Służby działają na miejscu. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych" - zapowiedział.
Młodszy aspirant Martin Halasz z PSP w Poznaniu przekazał na antenie Polsat News, że pociąg się wykoleił. - Jedna osoba, która była najciężej ranna, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR - powiedział.
Wypadek na torach w Garbatce. Trwa akcja strażaków
Komunikat w sprawie wydała KW Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jak wskazano, do akcji zadysponowano także zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Działania na miejscu prowadzi obecnie 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na chwilę obecną służby koncentrują się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, działaniach gaśniczych oraz udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym.