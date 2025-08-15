Tragiczny wypadek na przejeździe. Cztery osoby nie żyją
Cztery osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem, do którego doszło na przejeździe kolejowym pod Poznaniem - potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Marcin Tecław z poznańskiej straży pożarnej. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Dachowa (woj. wielkopolskie).
- Otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu po godzinie 13.50 - powiedział w rozmowie z Interią młodszy aspirant Marcin Tecław z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Dodał, że do wypadku rozdysponowano kilka zastępów SP.
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Cztery osoby nie żyją
- Na miejscu okazało się, że cztery osoby nie żyją. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Wszystkie ofiary były pasażerami auta, które wjechało na przejazd. Auto zostało całkowicie zmiażdżone. - wyjaśnił strażak.
- Pociągiem podróżowało natomiast około 180 osób. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformował nas młodszy aspirant.
Wyjaśnił, że okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają obecnie policjanci, którzy pracują na miejscu.
Tory kolejowe na trasie Łódź Kaliska - Poznań są obecnie zablokowane. Wprowadzono komunikację zastępczą.
Informacje o wypadku jako pierwszy podał serwis Remiza.pl.