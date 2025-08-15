Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Dachowa (woj. wielkopolskie).

- Otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu po godzinie 13.50 - powiedział w rozmowie z Interią młodszy aspirant Marcin Tecław z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dodał, że do wypadku rozdysponowano kilka zastępów SP.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Cztery osoby nie żyją

- Na miejscu okazało się, że cztery osoby nie żyją. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Wszystkie ofiary były pasażerami auta, które wjechało na przejazd. Auto zostało całkowicie zmiażdżone. - wyjaśnił strażak.

- Pociągiem podróżowało natomiast około 180 osób. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformował nas młodszy aspirant.

Wyjaśnił, że okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają obecnie policjanci, którzy pracują na miejscu.

Tory kolejowe na trasie Łódź Kaliska - Poznań są obecnie zablokowane. Wprowadzono komunikację zastępczą.

Informacje o wypadku jako pierwszy podał serwis Remiza.pl.

