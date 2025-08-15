Tragiczny wypadek na przejeździe. Cztery osoby nie żyją

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Cztery osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem, do którego doszło na przejeździe kolejowym pod Poznaniem - potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Marcin Tecław z poznańskiej straży pożarnej. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Wypadek na przejeździe kolejowym. Cztery osoby nie żyją
Wypadek na przejeździe kolejowym. Cztery osoby nie żyjąPolsat News

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Dachowa (woj. wielkopolskie).

- Otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu po godzinie 13.50 - powiedział w rozmowie z Interią młodszy aspirant Marcin Tecław z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dodał, że do wypadku rozdysponowano kilka zastępów SP.

Zobacz również:

Do wypadku doszło nad ranem
Mazowieckie

Tragiczny wypadek pod Garwolinem na S17. Nie żyją dwie osoby

Anna Nicz
Anna Nicz

    Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Cztery osoby nie żyją

    - Na miejscu okazało się, że cztery osoby nie żyją. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Wszystkie ofiary były pasażerami auta, które wjechało na przejazd. Auto zostało całkowicie zmiażdżone. - wyjaśnił strażak.

    - Pociągiem podróżowało natomiast około 180 osób. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformował nas młodszy aspirant.

    Wyjaśnił, że okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają obecnie policjanci, którzy pracują na miejscu.

    Tory kolejowe na trasie Łódź Kaliska - Poznań są obecnie zablokowane. Wprowadzono komunikację zastępczą.

    Informacje o wypadku jako pierwszy podał serwis Remiza.pl.

    Zobacz również:

    Na autostradzie A1 doszło do awarii śmigłowca LPR/ zdj. ilustracyjne
    Śląskie

    Nagła awaria śmigłowca LPR. Autostrada A1 zablokowana

    Anna Nicz
    Anna Nicz
    Symboliczna zmiana dla Polski. Morska parada przyciągnęła tłumyInteria.plINTERIA.PL

    Najnowsze