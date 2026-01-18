W skrócie Biegły ustalił, że przyczyną pożaru w Myjomicach było przegrzanie baterii w zabawce.

W pożarze zginął 11-letni chłopiec, a jego matka zmarła w szpitalu następnego dnia.

Prokuratura wykluczyła wcześniej podejrzewaną awarię instalacji fotowoltaicznej jako przyczynę pożaru.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Biegły z dziedziny pożarnictwa zakończył ustalenie przyczyn pożaru w Myjomicach. W wyniku zatrucia toksycznymi gazami na miejscu zginął 11-letni chłopiec, a dzień później w szpitalu zmarła 38-letnia matka. Ich śmierć było spowodowało najprawdopodobniej zatrucie gazami pożarowymi.

Pożar w Myjomicach. Biegły ustalił przyczynę pożaru

Jako przyczynę pożaru biegły wskazał przegrzanie baterii w zabawce, którą bawiło się jedno z dzieci. Wcześniejsze wstępne ustalenia mówiły o możliwej awarii instalacji fotowoltaicznej. - Ostatecznie te podejrzenia zostały wykluczone - powiedział prokurator okręgowy Janusz Walczak.

- Czynności śledcze są kontynuowane. Została zaplanowana sekcja zwłok, co może być przydatne w ustaleniu przyczyny śmierci - powiedział prok. Walczak.

Przegrzanie baterii w zabawce wywołało pożar. Zginęli 38-letnia matka i 11-letni syn

Pożar domu jednorodzinnego w Myjomicach wybuchł przed godz. 15.00. Ojciec z trojgiem dzieci w wieku 1, 4 i 11 lat z pomocą strażaków zdołali wydostać się z budynku. W środku pozostał 11-letni chłopiec, który zginął na miejscu. 38-letnią matkę z objawami zatrucia gazami pożarowymi przewieziono do szpitala w Kępnie, gdzie w sobotę zmarła.

Rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski przekazał, że bezogniowy pożar wybuchł na poddaszu budynku. Wszystkie znajdujące się tam przedmioty w momencie przybycia strażaków żarzyły się bez płomienia i wydzielały trujące gazy.

- Pożar rozwijał się niezauważony. Wystarczy parę wdechów gazów pożarowych, które mają silne działanie trujące, żeby stracić przytomność - powiedział st. kpt. Michalski.

Rzecznik straży poinformował, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu. Władze Kępna zapowiedziały, że rodzinie zostanie zaoferowana opieka psychologiczna. W usuwanie skutków pożaru zaangażowali się wszyscy mieszkańcy Myjomic, wieś liczy ok. 800 mieszkańców - przekazał sołtys wsi i radny gminy Krzysztof Kocera.

"Bezczelnie łamie prawo". Jaki o decyzji marszałka Sejmu Polsat News Polsat News