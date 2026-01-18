Tragiczny pożar w Myjomicach. Przyczyną nie była jednak awaria fotowoltaiki

Pożar w Myjomicach w Wielkopolsce, w którym zginął 11-letni chłopiec, a dzień później w szpitalu zmarła jego matka, wybuchł w wyniku przegrzania baterii w zabawce. Wcześniej jako wstępną przyczynę wskazywano awarię instalacji fotowoltaicznej. - Ostatecznie te podejrzenia zostały wykluczone - przekazał prokurator Janusz Walczak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Strażak niesie dziecko do karetki pogotowia, wokół stoją wozy strażackie i ratownicy, na drodze widoczne błoto i ślady pośniegowe, atmosfera napięcia i działania ratunkowego.
Biegły ustalił przyczynę pożaru w Myjomicach. Wykluczona została awaria fotowoltaikiTomasz WojtasikPAP

Biegły z dziedziny pożarnictwa zakończył ustalenie przyczyn pożaru w Myjomicach. W wyniku zatrucia toksycznymi gazami na miejscu zginął 11-letni chłopiec, a dzień później w szpitalu zmarła 38-letnia matka. Ich śmierć było spowodowało najprawdopodobniej zatrucie gazami pożarowymi.

    Pożar w Myjomicach. Biegły ustalił przyczynę pożaru

    Jako przyczynę pożaru biegły wskazał przegrzanie baterii w zabawce, którą bawiło się jedno z dzieci. Wcześniejsze wstępne ustalenia mówiły o możliwej awarii instalacji fotowoltaicznej. - Ostatecznie te podejrzenia zostały wykluczone - powiedział prokurator okręgowy Janusz Walczak.

    - Czynności śledcze są kontynuowane. Została zaplanowana sekcja zwłok, co może być przydatne w ustaleniu przyczyny śmierci - powiedział prok. Walczak.

    Przegrzanie baterii w zabawce wywołało pożar. Zginęli 38-letnia matka i 11-letni syn

    Pożar domu jednorodzinnego w Myjomicach wybuchł przed godz. 15.00. Ojciec z trojgiem dzieci w wieku 1, 4 i 11 lat z pomocą strażaków zdołali wydostać się z budynku. W środku pozostał 11-letni chłopiec, który zginął na miejscu. 38-letnią matkę z objawami zatrucia gazami pożarowymi przewieziono do szpitala w Kępnie, gdzie w sobotę zmarła.

      Rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski przekazał, że bezogniowy pożar wybuchł na poddaszu budynku. Wszystkie znajdujące się tam przedmioty w momencie przybycia strażaków żarzyły się bez płomienia i wydzielały trujące gazy.

      - Pożar rozwijał się niezauważony. Wystarczy parę wdechów gazów pożarowych, które mają silne działanie trujące, żeby stracić przytomność - powiedział st. kpt. Michalski.

      Rzecznik straży poinformował, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu. Władze Kępna zapowiedziały, że rodzinie zostanie zaoferowana opieka psychologiczna. W usuwanie skutków pożaru zaangażowali się wszyscy mieszkańcy Myjomic, wieś liczy ok. 800 mieszkańców - przekazał sołtys wsi i radny gminy Krzysztof Kocera.

